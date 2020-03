Volgende fase Oosterweel verbinding : versmalde rijstroken aan de Kennedytunnel

Begin volgende week starten er nieuwe werken aan de Kennedytunnel, in het kader van de Oosterweelverbinding. Tot midden juli moet het verkeer dat uit de tunnel richting Gent komt op 3 versmalde rijstroken rijden.

De komende drie nachten zal de aannemer de werf al inrichten en nieuwe lijnen trekken. Het verkeer kan dan tijdelijk slechts over 1 of 2 rijstroken rijden. En dat kan de nodige files met zich meebrengen, voor wie de tunnel richting Gent in rijdt. Van tien uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends kan u de Kennedytunnel naar Gent dus best vermijden. In de zomervakantie wordt het knooppunt op Linkeroever zelf vernieuwd, en gaat het verkeer over tijdelijke wegen.