Schepen Fons Duchateau reageert op de oproep van de Borgerhoutse meerderheidspartijen in verband met de sorteerstraatjes die gaan verdwijnen. De geviseerde sorteerstraten moesten binnenkort vernieuwd worden. Daarom wordt nu de knoop doorgehakt om er niet meer verder in te investeren. Ze in het ene district wel weghalen en ze in Borgerhout toch maar laten staan, daar wil het Antwerpse stadsbestuur niet op in gaan.