Volgende zomer geen militairen meer in joodse wijk

In de joodse wijk in Antwerpen zullen tegen volgende zomer geen militairen op straat meer lopen. Dat heeft de nieuwe stafchef van het leger gezegd.

Er is al langer sprake van om het aantal militairen op straat te beperken. De N-VA van Bart De Wever is daar geen voorstander van. Hij zou liever hebben dat het leger wel nog patrouilleert op plekken met een verhoogd veiligheidsrisico, want de federale politie zou niet klaar zijn om hun taken over te nemen. Voor joodse doelwitten geldt nog altijd terreurniveau 3. Maar voor stafchef Michel Hofman is het een uitgemaakte zaak: de militairen zullen ook daar verdwijnen.