Volkssprookjes van over de hele wereld in bib Permeke

In bibliotheek Permeke loopt vanaf zondag 26 maart de tentoonstelling ‘Wreed schoon’ met volkssprookjes uit meer dan 30 culturen. Bibbezoekers maken er kennis met Cinderella’s uit alle continenten, ghouls, duivels en heksen, slimme dappere meisjes en vrouwen, liefde en lust in alle tinten van de wereld. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van jeugdauteur Marita De Sterck en toont onder meer verhaalfragmenten en prenten van illustrator Jonas Thys.

De tentoonstelling ‘Wreed schoon’, met een bont palet volkssprookjes uit meer dan 30 culturen, houdt halt in bibliotheek Permeke van 26 maart tot 14 mei. De toegang is gratis.

‘Wreed Schoon’ is een expo in 6 thema's:

Het thema van de arme stiefdochter, die door haar stiefmoeder en stiefzusters wordt uitgebuit, duikt wereldwijd op in volksverhalen en films.

Liefde die in staat is om een beest of monster in een menselijke partner te transformeren. Het thema is oeroud en in alle continenten terug te vinden.

Een aantal gruwelijke volkssprookjes loopt uit in gezinsdrama’s, waarbij de slachtoffers en daders van brutale moorden bloedverwanten, aanverwanten of stiefverwanten zijn.

Monsterlijke personages die het kwaad voorstellen, zoals ghouls, demonen, duivels, heksen of tovenaars, komen voor in elke cultuur

In veel volksverhalen zijn het eenvoudige boerendochters, simpele volksmeisjes en volksvrouwen die vreselijkste tirannen en moordenaars te slim af zijn.

Alle soorten hartstochten, van zelfopofferende liefde tot moordlustige begeerte, keren terug in volkssprookjes. Grappige verhalen verklaren hoe het geslachtsverschil in de wereld kwam.

Expo en boek

De expo is gebaseerd op het boek ‘Wreed schoon’ van jeugdschrijfster Marita de Sterck en toont verhaalfragmenten en prenten van Jonas Thys naast video-opnames van vertellers en vertelsters met hun favoriete sprookje.

In haar boek ‘Wreed Schoon, volkssprookjes op reis’, bundelde Marita de Sterck 48 volkssprookjes uit Afghanistan, Algerije, Armenië, België, Benin, Brazilië, Burundi, China, Congo, Duitsland, de Filippijnen, Frankrijk, Griekenland, India, Indonesië, Irak, Israël, Italië, Kameroen, Koerdistan, Kosovo, Marokko, Mexico, Nederland, Nigeria, Oekraïne, Palestina, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, Senegal, Soedan, Spanje, Suriname, Syrië, Togo, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

(afbeelding : © Jonas Thys)