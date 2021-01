Volledige klas van Antoniusschool in Sint-Antonius in isolatie

Eén klas van het vierde leerjaar van de Antoniusschool in Sint-Antonius (Zoersel) gaat in isolatie nadat er dit weekend twee leerlingen van de klas positief testten op COVID-19. Dat besliste het CLB en de medisch coördinator van de eerstelijnszone in overleg met de directie en de burgemeester. Alle leerlingen van de klas worden vandaag getest.

twee positieve testen op twee dagen

Het nieuws over de eerste positieve test kwam zaterdag van een leerling waarbij een van de ouders al eerder positief testte. Zondag volgde het nieuws van de tweede besmette leerling uit dezelfde klas. Omdat de leerlingen nagenoeg met iedereen van de klas contact hadden en nog met zeven andere kinderen, wordt er geen risico genomen. “De hele klas en de andere hoogrisicocontacten moeten in isolatie en worden allemaal getest. De rest van het gezin van de betrokken kinderen moet in quarantaine. In totaal gaat het om 33 gezinnen.

Britse variant

Volgens de schoolarts en de medisch coördinator van de Eerstelijnszone Voorkempen is er een grote kans dat het om de Britse variant van het virus gaat, al zijn de resultaten van die test nog niet binnen. Hiervoor is het nog wachten op bevestiging vanuit het labo. Omdat er nog geen aangepaste quarantaine-richtlijnen zijn voor deze meer besmettelijke variant, worden er uitgebreide quarantainemaatregelen gehanteerd, tenminste tot de laboresultaten uitsluitsel geven.

snelle opvolging

Dit weekend werden vanuit het CLB alle ouders van de leerlingen uit de klas telefonisch verwittigd en ingelicht over de verplichte isolatie van de leerlingen en verplichte quarantaine van de gezinsleden. Daarnaast werden de nodige afspraken gemaakt voor de testen. De gezinnen van alle andere leerlingen van de school werden ook op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke veiligheidscel besprak vanmorgen de situatie. “Er is voortdurend contact en overleg met de directie van de school en de eerstelijnszone”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. “We volgen de situatie op de voet om een verdere uitbraak van het virus te vermijden. Het naleven van de quarantaine wordt mee opgevolgd vanuit de quarantaine coaching die onze gemeentelijke diensten mee organiseert”, aldus burgemeester Liesbeth Verstreken.

mondmasker verplicht

De directie besliste om het dragen van een mondmasker te verplichten voor alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. De school kon hiervoor rekenen op de steun van de gemeente. “Vanuit de gemeente voorzien we een voorraad mondmaskers voor elke leerling. Zo hopen we een verdere verspreiding tegen te gaan”, vertelt de burgemeester.

(foto GvA)