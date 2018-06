Een zwaarlijvige hond in water laten stappen om hem te laten vermageren. Dat is het principe van hydrotherapie voor honden. Linsey uit Ekeren doet aan zo'n hydrotherapie. Ze is kinesiste, gespecialiseerd in honden. Door de hond in water te laten stappen, moet ie meer moeite doen dan bij een gewone wandeling. Na een paar weken is de hond zijn kilo's kwijt. 6 op de 10 honden zou te dik zijn.