Vondeling Arthur is vanaf vandaag 'een echte sinjoor'

Vandaag heeft burgemeester Bart De Wever vondeling Arthur laten inschrijven in het bevolkingsregister op de Brugerlijke Stand.

Arthur werd twee weken geleden te vondeling gelegd in de hal van een appartementsgebouw in het Centrum van Antwerpen. Bart De Wever, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, heeft als voogd het kind laten inschrijven in het bevolkingsregister. Op zijn Facebookaccount zette de burgemeester een foto met als tekst 'Vanaf vandaag is hij een echte sinjoor'

(foto Facebook Bart De Wever)