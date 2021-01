Een Antwerpse restaurantuitbater moet geen huur betalen voor de maanden dat z'n zaak gesloten was tijdens de eerste lockdown. Dat heeft de vrederechter beslist. Het is een uitspraak die in de horecasector met veel interesse gevolgd wordt. De vrederechter heeft geoordeeld dat het restaurant niet gebruikt kon worden door de lockdown, en dat daarom dus ook geen huur verschuldigd is.