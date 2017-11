Vonnis over doodgereden vader in Hoboken uitgesteld

De Antwerpse politierechter heeft het vonnis in de zaak van J.V.H. vandaag uitgesteld naar 28 november. Hij had vorig jaar in Hoboken een man aangereden, toen die zijn dochtertje uit de auto wilde halen. Het 33-jarige slachtoffer overleefde de klap niet. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel, een jaar rijverbod en 3.000 euro boete voor onopzettelijke doding door onvoorzichtigheid.

Bestuurder J.V.H. verklaarde dat hij het slachtoffer niet gezien had. Hij had een knal gehoord en dacht eerst dat hij een spiegel had geraakt. Toen hij een man op de grond zag liggen, verwittigde hij meteen de hulpdiensten. J. V.H. legde een negatieve ademtest af en had ook niet te snel gereden.