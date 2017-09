Vonnis uitgesteld in drugszaak van vroegere tv-figuur Masmeijer

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het vonnis in drie samenhangende drugsdossiers over de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven uitgesteld naar 13 oktober.

De meest in het oog springende beklaagde is de Nederlandse ex-televisiepresentator F. Masmeijer, die vervolgd wordt voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne. De procureur eiste zeven jaar cel en 24.000 euro boete voor de vijftiger.

In het tweede dossier werden binnenschippers ingeschakeld om met hun boten aan te meren naast zeeschepen. Bemanningsleden van die zeeschepen gooiden vervolgens sporttassen met pakketten cocaïne op het dek van de binnenschepen. Op die manier werden douanecontroles vermeden.

Het derde dossier draait rond 10 kilo cocaïne die een bemanningslid van een zeeschip aan twee kompanen van spilfiguur P.S.G. had overhandigd in de haven.

In de drie dossiers staan in totaal 47 beklaagden terecht, onder wie havenarbeiders en binnenschippers. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen van één tot twaalf jaar en boetes tot 60.000 euro.