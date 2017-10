Voor 200 miljoen euro cocaïne in beslag genomen

De politie heeft meer dan 5 ton cocaïne in beslag genomen die via de Antwerpse haven ons land werd binnengesmokkeld. De drugs zaten verstopt in een container met bananen afkomstig uit Colombia.

De Nederlandse politie had daarover een tip gekregen. In de haven van Antwerpen werd de lading ongemoeid gelaten, de container werd gevolgd tot bij een fruitbedrijf in het Nederlandse Barendrecht. Er zijn daar geen verdachten gearresteerd, maar het gerechtelijk onderzoek loopt volop. De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 200 miljoen euro. Er is dit jaar in de Antwerpse haven bijna 20 ton cocaïne in beslag genomen. 2016 was een recordjaar met bijna 30 ton.

(foto : © Belga)