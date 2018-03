Voor 4 euro van Antwerpen naar Brussel met de Flixbus

De Flixbus gaat vanaf april ook binnenlandse verbindingen verzorgen. De Lagekostenmaatschappij gaat daarmee de concurrentie aan met De Lijn en de NMBS.

Het Duitse Flixbus hoopt dit jaar 2 miljoen klanten te vervoeren op zijn buslijnen die België doorkruisen. Dat zijn er 700.000 meer dan vorig jaar, maar de maatschappij gaat haar aanbod dan ook fors uitbreiden. Reizigers kunnen voortaan ook binnenlandse trajecten afleggen met Flixbus, bijvoorbeeld tussen Antwerpen en Brussel voor amper 4 euro.

De groene bussen rijden al drie jaar in België. Tot nu toe werden enkel tickets verkocht voor internationale routes, bijvoorbeeld van Gent naar Parijs of Amsterdam, maar voortaan zijn er ook tickets voor binnenlandse trajecten op die internationale routes. Vanaf 26 april kan worden gereisd op een twintigtal binnenlandse trajecten tussen grote steden: bijvoorbeeld Oostende-Brussel, Gent-Hasselt, Gent-Leuven of Brussel-Luik. De verbinding tussen Brussel en Antwerpen is nu al beschikbaar.

De lancering van het binnenlandse aanbod in België was administratief een hele klus, omdat voor elke lijn toelatingen nodig waren van de federale en regionale autoriteiten. Met het aanbod lijkt Flixbus vooral de concurrentie aan te gaan met de treinen van spoorwegmaatschappij NMBS.

(foto © Belga)