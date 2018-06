Voor eerst minimale dienstverlening tijdens staking bij spoor

Voor het eerst wordt bij het spoor de minimale dienstverlening geactiveerd tijdens de 48 urenstaking van de socialistische spoorbond vanaf donderdag om 22 uur.

ACOD diende een stakingsaanzegging in omdat niet alle spoorpersoneel op de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten staat. De NMBS verwacht dat vrijdag een trein op de drie zal rijden. De staking wordt meteen een eerste test voor de minimale dienstverlening bij spoorstakingen. Duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel moesten ten laatste maandag (72 uur voor de staking) laten weten of ze zullen werken of niet. Op basis van de resultaten van die telling, die niet publiek gemaakt worden, werkte de NMBS een vervoersaanbod uit.

De NMBS heeft voor de eerste toepassing van de minimale dienstverlening bij het spoor de focus gelegd op de IC-treinen. 'In het hele land zal een aantal IC-treinen rijden', zegt de NMBS, 'sommige enkel tijdens de piek, een aantal ook tijdens de dag.' Ook een reeks L-treinen en S-treinen zou moeten rijden, maar alleen tijdens de ochtend- en de avondspits. De meeste piekuurtreinen rijden niet. Ook zaterdag zal het treinverkeer fors verstoord zijn. Een reeks IC-, L- en S-treinen zou rijden, maar minder frequent dan normaal. De gebruikelijke extra treinen naar de kust en andere toeristische bestemmingen worden geschrapt.

De bonden vechten de minimale dienstverlening aan voor het Grondwettelijk Hof. Ze druist volgens hen in tegen het recht op staken. Verschillende kleinere bonden hadden ook stakingen rond deze periode aangekondigd tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders, maar hun aanzeggingen werden om procedurele redenen door HR Rail geweigerd. Als ze toch nog willen staken, moeten ze een nieuwe aanzegging indienen. Staking is dan ten vroegste in juli mogelijk.