Voor elke Boechoutenaar een aankoopbon van 10 euro

De gemeente Boechout trekt 135.000 euro uit om haar inwoners, lokale handelaars en horecazaken een duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis. Alle inwoners krijgen in september een Boechoutbon ter waarde van 10 euro die ze kunnen besteden bij de lokale handels- en horecazaken. Wie wil, kan de bon ook verder schenken.

De coronacrisis heeft veel mensen zwaar getroffen: mensen die het financieel moeilijk hebben, maar ook handelaars en horeca. “Heel veel winkels en horecazaken moesten lang gesloten blijven. Dat is enorm zwaar geweest voor hen. Daarom is lokaal kopen nu belangrijker dan ooit”, zegt schepen van lokale economie en middenstand Els Augustinus. “Om dat extra aan te moedigen, geven we elke inwoner, ongeacht de leeftijd, een Boechoutbon ter waarde van 10 euro om te besteden bij lokale handelaars en horeca.”

Haal je Boechoutbon op

“Alle inwoners die in onze gemeente zijn ingeschreven op 1 september 2020, kunnen hun Boechoutbon ophalen op zaterdag 12 of donderdag 17 september in zaal De Sneppe in sportpark Sneppenbos”, legt burgemeester Koen T’Sijen uit. “We vragen wel om slechts één persoon per gezin de bonnen te laten afhalen. Die persoon moet ook zijn identiteitskaart meenemen en een mondmasker dragen. Bovendien hebben we de afhaalmomenten opgedeeld per straat en in tijdsblokken, zodat niemand te lang moet aanschuiven. Kijk dus op www.boechout.be/boechoutbon of in het infoblad wanneer we je verwachten.”

Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid om je Boechoutbon te schenken aan kwetsbare inwoners. Wie z’n bon graag doneert aan iemand die het harder nodig heeft, hoeft zich niet te verplaatsen naar zaal De Sneppe en kan gewoon een mailtje sturen naar ikschenkeenbon@boechout.be. De dienst Welzijn zorgt ervoor dat de bonnen bij de juiste personen terechtkomen.

Deelnemende handelaars en horeca

Inwoners kunnen met hun Boechoutbon nog tot en met 30 juni 2021 terecht bij de deelnemende handelaars en horeca. “Je herkent ze aan de affiche die aan hun raam of in de winkel hangt. Bovendien zetten we ook een lijst van de deelnemers op onze website”, zegt Koen T’Sijen.

Zo’n 32 Boechoutse handelaars schreven zich al in. Handelaars en horeca die graag nog willen deelnemen aan deze actie, kunnen zich inschrijven via www.boechout.be/boechoutbonregistratie.

(bericht : Gemeente Boechout - foto Pixabay)