Rode Cubaanse flamingo geboren in de ZOO

Het was al 27 jaar geleden dat er in de ZOO nog een rode Cubaanse flamingo werd geboren. Maar nu is het eindelijk zover. Op 28 juni werd Tajo, dat is hallo in het Cubaans, geboren.

De kleine Tajo werd vroeger dan verwacht geboren maar stelt het goed. De ouders accepteren het kuiken, wat niet zo vanzelfsprekend is. De flamingo familie bestaat nu uit 33 exemplaren. Er liggen nog twee andere eieren in de broedkast waarvan zeker een bevrucht is, de familie kan dus nog uitbreiden.

(bericht en foto © Zoo Antwerpen)