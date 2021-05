Voor het eerst in twee maanden minder dan 2000 coronapatiënten in het ziekenhuis

Er liggen nog 1.921 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 647 op de intensieve zorg liggen. Dat is een daling met respectievelijk 20 en 13 procent, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames neemt af. Het is geleden van 13 maart dat er nog minder dan 2.000 COVID-patiënten in de ziekenhuizen lagen. Tussen 7 en 13 mei werden er elke dag gemiddeld 153,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 10 procent in vergelijking met een week eerder.

In de periode van 4 tot 10 mei werden elke dag gemiddeld 2.852 nieuwe besmettingen geregistreerd. Na twee dagen van een lichte stijging, daalt het aantal besmettingen weer, met 4 procent. De positiviteitsratio blijft eveneens dalen, tot 6,3 procent. Er raakten nu al 1.026.473 mensen besmet met het virus. Ook het aantal overlijdens neemt af. Tussen 4 en 10 mei stierven elke dag gemiddeld 34,7 mensen aan de gevolgen van COVID-19 (-6,2 procent). Het totale aantal overlijdens stijgt tot 24.645.

Foto Belga