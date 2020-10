Voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen per dag

Vorige dinsdag zijn er voor het eerst meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat blijkt uit het online dashboard van Sciensano. Er waren dinsdag exact 10.369 nieuwe besmettingen. Dinsdag een week eerder waren het er nog 5.686, bijna de helft dus.

Dinsdag is de meest recente dag waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn. Het totale aantal bevestigde gevallen sinds het begin van de epidemie klimt zo boven de 200.000 uit, tot 202.151 zaterdagochtend. De jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn, van 6 tot 13 oktober dus, waren er gemiddeld 6.764,3 besmettingen per dag. Dat is een stijging met 97 procent, dus bijna een verdubbeling. In datzelfde tijdsbestek overleden iedere dag gemiddeld 25 coronapatiënten, een stijging van 11,7 tegenover de week ervoor.

Sinds het begin van de epidemie zijn nu al 10.359 coronapatiënten overleden. Er waren vrijdag ook 240 nieuwe ziekenhuisopnames, wat het totaal op 2.098 brengt. Daarvan liggen er nu al 358 op intensieve zorg, 172 worden beademd. Tot slot werden er gemiddeld 48.400 tests per dag uitgevoerd van 6 tot 13 oktober (+33 procent). In totaal testte gemiddeld 13,3 procent positief (+4,4 procent).