Vanaf morgen is beperkt bezoek opnieuw toegestaan. Het gaat er al dagen over wie welkom zal zijn onder één dak, of beter nog in de tuin. Maar ook vandaag al zat op heel wat plaatsen opvallend veel volk bij elkaar. Voor experts is het zeker nog te vroeg voor die gezellige drukte. Voor de mensen is het echter iets waar ze naar gesnakt hebben de voorbije weken.