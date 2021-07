Voor het eerst sinds september minder dan 100 coronapatiënten op intensieve

Er worden steeds meer besmettingen vastgesteld, maar ook het aantal tests blijft toenemen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt nog maar zeer licht. Voor het eerst sinds september vorig jaar liggen er minder dan 100 patiënten op intensieve zorgen. In onze regio blijven de besmettingscijfers overwegend dezelfde als in de tabel van gisteren. In twintig gemeenten is dat het geval. In negen gemeenten zien we wel een stijging. Alleen in Zwijndrecht is er een heel lichte daling.