Voor ruim 275.000 euro aan boetes geïnd bij actie zwaar vervoer

De Jeanne en Jos Brabantstunnel onder het Operaplein in Antwerpen zullen morgenvroeg afgesloten zijn. De sprinklers in de tunnels zijn aan herstelling toe. Vanaf zes uur ’s ochtends moet het verkeer een omleiding volgen via de Singel of de Scheldekaaien. De tunnels openen van zodra de herstelling is afgerond. Automobilisten die hun wagen geparkeerd hebben in de ondergrondse parking Opera zullen die wel nog steeds kunnen verlaten.