In het Crowne Plaza Hotel op het Kiel is vanmiddag een nieuwe Antwerpse politieke partij boven de doopvont gehouden. D-SA staat voor democratisch-solidair appèl. Ze bestaat uit een aantal districtsraadsleden van allochtone origine, die vroeger tot de sp.a en groen behoorden. D-SA wil zich graag in het centrum positioneren, waar links en rechts samen komen. D-SA zal dit najaar opkomen voor de gemeenteraad, en wil ook lijsten samenstellen voor de meeste districten. Het is een nieuwe en jonge partij. En dat bleek ook bij de vooral allochtone jongeren die naar de lancering kwamen.