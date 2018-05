Vooral hinder in Antwerpen op laatste stakingsdag van De Lijn

Op de laatste stakingsdag van het ACOD en het ACLVB is de dienstverlening van De Lijn in mindere mate verstoord. In vergelijking met de vorige dagen zijn er deze ochtend meer chauffeurs uitgereden, er zijn wel grote regionale verschillen. In Antwerpen ondervindt vooral het stadsnet nog hinder van de staking. Lijn 762 rijdt momenteel niet. Op lijn 13, 30 en 33 rijdt minder dan de helft. Van lijn 19, 20, 22 en 34 is de helft of iets meer aan het rijden. Op lijnen 1, 21 en 23 is er beperkte hinder. Lijn 17 en 34 rijden normaal. Op lijn 12 is minder dan de helft van de trams aan het rijden. Tramlijnen 5, 6 en 11 is de helft of iets meer dan de helft aan het rijden. Lijn 2, 3, 4, 9 en 10 is er beperkte hinder. Lijn 7, 8, 15 en 24 rijdt normaal.