Vooral in Antwerpen en Boom heel wat nieuwe besmettingen

Op donderdag 30 september worden in het vaccinatiedorp VacCovid op Spoor Oost in het Antwerpse district Borgerhout de laatste prikken gezet. 'Nu meer dan 82 procent van de volwassen bevolking in Antwerpen is gevaccineerd, is de infrastructuur van het grootste vaccinatiedorp van het land niet langer nodig', zegt Antwerps schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). Tot en met eind augustus werden al 719.000 dosissen toegediend op Spoor Oost. De meest kwetsbare inwoners die in aanmerking komen voor een boosterprik (de derde dosis), zullen die nog voor het einde van de maand krijgen in VacCovid. Wie zich nog volledig wil laten vaccineren op Spoor Oost, heeft voor de eerste prik tijd tot en met 6 september. Drie weken later volgt de tweede dosis. Op 30 september sluit het vaccinatiedorp zijn deuren. 'Antwerpen heeft meer dan 82 procent van de volwassen bevolking minstens eenmaal gevaccineerd. Iedere Antwerpenaar is uitgenodigd en heeft de kans gekregen om zich te beschermen tegen het virus. De grote infrastructuur van het vaccinatiedorp zal binnenkort niet meer nodig zijn', zegt schepen van Doesburg. 'We blijven uiteraard voort vaccineren op verschillende locaties in de stad. Voor elke gewillige arm vinden we een oplossing. We maken het de komende week ook nog makkelijker. U registreren via de corona-infolijn blijft de snelste weg naar het vaccin. Maar ook wie zich op Spoor Oost aanmeldt met zijn of haar identiteitskaart zal geholpen worden. We geven er in VacCovid nog een laatste lap op. Mijn dank aan iedereen die dit zo'n mooi succes heeft gemaakt.'