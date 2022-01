Elke bruid wil stralen op haar huwelijksdag, maar voor vrouwen met grotere maten is de zoektocht naar de perfecte trouwjurk niet altijd even makkelijk. Het assortiment is vaak heel klein, of niet naar hun smaak. Die grotere of rondere vrouwen kunnen nu terecht bij Cermo Curves in Zoersel. Zaakvoerster Véronique heeft zich gespecialiseerd in alle jurken van maat 46 tot 62, zodat elke bruid dat ene perfecte trouwkleed vindt.