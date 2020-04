Voorbije 24u zijn 168 mensen gestorven ten gevolge van het coronavirus

Er zijn de voorbije 24 u 168 mensen gestorven ten gevolge van het coronavirus : 62 in ziekenhuizen en 103 in woonzorgcentra, waarvan 3 procent bevestigde gevallen en de overige 97 procent vermoedelijke gevallen.

In totaal zijn er nu in ons land 5828 mensen gestorven door het coronavirus. De helft ongeveer in een hospitaal, de andere helft in woonzorgcentra.

Er waren 232 nieuwe opnames en 138 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. 4920 coronapatiënten liggen momenteel in ziekenhuizen,