En nog meer solidariteit in deze moeilijke tijden. In enkele Turkse supermarkten in onze regio gaat binnenkort een nieuwe actie van start om hulpbehoevenden te helpen. Aan de kassa kan je een bijdrage doen om een gezin in nood helpen. De winkels stellen verschillende voedselpakketten samen en gaan die via lokale voedselbanken en vzw’s verdelen.