Voordelig treinen met de Happy Train

Wie in deze eindejaarsperiode in thema wil reizen of pendelen, die kan voortaan op de 'Happy Train' stappen. Die trein, die zowel vanbinnen als vanbuiten versierd is, doet vanaf vandaag 176 haltes aan, en dat tot 2 januari. Ook de kerstman maakt regelmatig gebruik van de Happy Train om zijn ronde te doen.

Ook een reeks stations baadt voor de gelegenheid in een gezellige kerstsfeer. Reizigers kunnen vanuit een speciale sneeuwbol of met een speciale kerstachtergrond kerstkaartjes delen via sociale media.

Wie er tijdens de kerstvakantie op uit wil, profiteert dan weer van het voordelige Happy Ticket (10 euro heen en terug voor eender welk traject). Een ticket dat geldig is gedurende de kerstvakantie (vanaf 21/12 tot en met 5/1) en het weekend van 14 en 15 december. Het ticket is te koop via de website, de automaten en de loketten van de NMBS.

Ook het Populaire jongerenproduct 'Go Unlimited' is weer van de partij. Tijdens de kerstvakantie kunnen jongeren daarmee voor 15 euro een week lang onbeperkt reizen met de trein.

(Bron en foto's: © NMBS)