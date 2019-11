Zowat 24.000 jongeren zijn afgelopen maand op restaurant gegaan met de jongerenactie Jong Keukengeweld. Dat zijn er liefst 3.000 meer dan vorig jaar en een absoluut record. Vooral in en om Antwerpen werd de formule gesmaakt. Wie tussen 18 en 30 jaar was kon heel oktober lang via Jong Keukengeweld genieten van een lekker driegangenmenu. Voor een zacht prijsje, zelfs in sterrenrestaurants. De actie gebeurt niet zomaar: voor 4 op 10 toeristen is onze eetcultuur een belangrijke redenen om een reis te plannen. Het doel van deze actie van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen is om jongeren in contact te brengen met topkeukens. En dat op een toegankelijke manier.