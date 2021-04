Nieuws Voorlopig bewindvoerder krijgt nieuwe opdracht

De ondernemingsrechtbank in Tongeren heeft de opdracht van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban verlengd met een maand. Het derdenverzet dat de advocaten van Sihame El Kaouakibi hadden ingesteld tegen haar aanstelling, is ongegrond verklaard.