Voorlopig geen digitale meter voor eigenaars zonnepanelen

Bestaande eigenaars van zonnepanelen zullen minstens tot begin april geen digitale meter krijgen. Dat kondigt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir vandaag aan.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week de Vlaamse regeling rond de virtueel terugdraaiende teller van de digitale elektriciteitsmeter. De regering besloot daarop dat de 101.000 rechtstreeks getroffen eigenaars met een digitale meter nog in 2021 een eenmalige compensatie krijgen die voor een gemiddeld project een rendement van 5 procent op 15 jaar garandeert. Tot die compensatieregeling is opgenomen in de regelgeving, zullen geen digitale meters meer worden geplaatst bij eigenaars van zonnepanelen. Later deze week zouden de tabellen met bedragen al worden geplaatst op de website Tellercompensatie.be.

Vorige week werd al aangekondigd dat de digitale meters niet meer prioritair bij de eigenaars van zonnepanelen zullen worden geplaatst. Zij komen nu gewoon aan de beurt in de normale uitrol, die in 2029 afgerond moet zijn. Wie een nieuwe installatie van zonnepanelen doet, krijgt overigens wel nog steeds de digitale meter. Maar rekening houdend met de wachtlijst voor de meters, kunnen daar enkele maanden tijd over gaan.

(foto © Belga)