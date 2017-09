Voorlopig geen versterkte patrouilles in Antwerpen

De Antwerpse lokale politie neemt voorlopig geen extra maatregelen zoals versterkte patrouilles in de buurten waar agenten de voorbije maanden te maken kregen met agressie door omstaanders tijdens interventies.

“We gaan zeker niet doen waarvan sommigen ons nu al beschuldigen, namelijk ostentatief meer patrouilleren of met man en macht uitrukken bij elke interventie”, zegt woordvoerder Sven Lommaert. “Wel blijven we in overleg met ons wijkteam en met enkele stedelijke diensten die aan wijkwerking doen om tot een oplossing te komen.

Verder blijven we gewoon onze job doen en blijven dus ook zeker niet weg uit die wijken.” De politie bevestigt verder tot op zekere hoogte het verhaal van burgemeester Bart De Wever (N-VA) over aanwijzingen van een link tussen het geweld en de drugscriminaliteit in de buurt.

“Wat we tot nu toe zien is dat bij elk incident waarbij we als politie te maken krijgen met agressie, de daders die we kunnen identificeren telkens personen zijn die al bij ons gekend zijn voor een lange lijst van feiten”, aldus Lommaert. “Het gaat dan om de personen die zelf agressie vertoonden of duidelijk de aanstokers waren en anderen ertoe aanspoorden om zich agressief te gedragen. Die laatsten zijn dan meelopers bij wie de criminelen om verschillende mogelijke redenen enig aanzien genieten.”