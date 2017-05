Voorlopig geen Vlaamse subsidie voor Rupelbad

Er komt voorlopig geen subsidie van de Vlaamse overheid voor een nieuw zwembad in Aartselaar. Nochtans is er daar dringend nood aan een nieuw bad.



De gemeenten Aartselaar, Niel en Hemiksem sloegen daarom de handen in elkaar en dienden een dossier in bij de Vlaamse overheid. Maar dat scoorde niet goed. Toch geven de gemeenten niet op. Ze hopen nog altijd dat ook Rumst, Boom en Schelle willen samenwerken voor een groot intergemeentelijk zwembad. Om zo volgend jaar met een sterker dossier wél een subsidie te kunnen krijgen.