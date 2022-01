Voorlopig nog geen beslissing over soepelere quarantaineregels onderwijs

Morgen gaan de scholen weer open, maar zelfs na een extra week kerstvakantie in het basisonderwijs blijven de besmettingscijfers door de omikronvariant bijzonder hoog. De quarantaineregels zijn versoepeld, maar dus wel nog steeds van tel. In de basisscholen moeten klassen bij vier besmettingen in quarantaine. En dus niet meer vanaf twee besmettingen. Een kind dat in quarantaine zit omdat er besmettingen zijn in het gezin, mag dan ook niet naar school. Bij een hoogrisicocontact in een sportclub of jeugdvereniging is dat niet het geval. Dan kunnen ze dus nog wel naar school blijven gaan. In het secundair onderwijs gelden de regels die ook van toepassing zijn in de brede samenleving. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten.