Dat de brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem permanent afgesloten blijft, is voor de vele weggebruikers en bedrijven in de buurt een klein drama. Het is erg moeilijk om naar en van het bedrijventerrein te raken, en die situatie zal helaas niet snel opgelost worden. Er is ook amper communicatie. De wijk voelt zich in de steek gelaten.