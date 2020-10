Voorlopig nog geen verlengde herfstvakantie in Vlaanderen

Zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wensen geen commentaar te geven bij de stap van de Franse Gemeenschap om de herfstvakantie te verlengen tot 11 november. Ze zeggen die kwestie maandag te zullen bespreken op het geplande overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Deze verlening van de herfstvakatnie in Wallonië, bedoeld om de coronavirusverspreiding tegen te gaan, is in Vlaanderen voorlopig nog niet aan de orde. Na het weekend zal deze mogelijkheid nader bekeken worden.