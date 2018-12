Voormalig ATV-nieuwsanker Marc Fransen genomineerd voor Wilrijkse Geitetrofee

Elk jaar reikt het district Wilrijk de Geitetrofee uit. Voor 2018 zijn er vier genomineerden: Jan Verbert, Pierre Boschmans, Francis Van Eycken en Marc Fransen. De Wilrijkenaars kiezen de winnaar op de nieuwjaarsdrink van het district op vrijdag 28 december 2018.

De jury voor de Geitetrofee, bestaande uit leden van de Wilrijkse districtsraad, het districtscollege en de lokale pers, selecteerde vier personen voor de trofee. Allen hebben ze zich het afgelopen jaar ingezet voor het district en zijn inwoners of Wilrijk op een positieve manier in het nieuws gebracht.

- Francis Van Eycken zet zich samen met een team van actieve vrijwilligers in voor de vereenzaamde senioren in Wilrijk. Onder de naam 'Samen-niet alleen' nam de werkgroep twee jaar geleden een nieuwe start. Praatgroepen in de dienstencentra en razend populaire dansnamiddagen in het cultuurcentrum zijn maar een paar verwezenlijkingen van deze werkgroep.

- Marc Fransen is tot ver buiten Antwerpen bekend als nieuwsanker van de regionale tv-zender ATV, waar hij eind november zijn laatste nieuwsuitzending presenteerde. Sinds enkele jaren maakt hij ook de podia onveilig met de Grungblavers. Fransen is een geboren en getogen Wilrijkenaar. Hij speelt onder meer toneel bij Arsnoevoo en praat de loopwedstrijd Geitencorrida aan elkaar.

- Jan Verbert richtte in 1977 mee 'Handel en Industrie Wilrijk' (HIW) op. Deze organisatie verenigt de bedrijven van onder meer de industriezone Terbekehof en onderhoudt de contacten met de lokale overheid. Ook draagt de organisatie elk jaar bij voor de kerstboom op de Bist. Al 40 jaar is Jan een van de drijvende krachten achter HIW, maar hij zette zich ook in voor onder andere het Diontheater.

- Pierre Boschmans verenigt als voormalig frituuruitbater en tekenaar twee typisch Belgische fenomenen: frieten en strips. Hij combineerde zijn passies al in 2008 in 'Het Brozen Barakske', een hommage aan de frituurcultuur in de vorm van een beeldverhaal. Vorig jaar bracht Pierre de opvolger 'De Coloradogeest' uit. Daarin zijn opvallende bijrollen weggelegd voor Wilrijk, Lange Wapper en de legendarische frituur 'Den Boxer' op de Bist.

Stemmen tijdens de oudejaarsdrink

De stemming voor de Geitetrofee vindt plaats tijdens de nieuwjaarsdrink van het district Wilrijk, op vrijdag 28 december 2018 op de Bist. Tussen 17 en 19 uur kan elke bezoeker zijn stem uitbrengen voor een van de vier kandidaten. In ruil voor hun stem krijgen de bezoekers een gratis drankje, een hartverwarmend geschenk en versnaperingen uit een van de foodtrucks aangeboden. De Geitetrofee wordt meteen na de stemming uitgereikt door het Wilrijkse districtscollege omstreeks 19 uur in de concerttent.

Aansluitend op deze uitreiking wordt het feestelijke startschot gegeven voor de derde editie van Wintervonk. Dit meerdaags familiefestival loopt van 28 tot en met 31 december. Meer informatie over dit festival vindt u op www.wintervonk.be.

(Bron en foto : District Wilrijk)