Voormalig Grungblaver veroordeeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ludovic Nyamabo, Voormalig Grungblaver en bekend van The Voice van Vlaanderen, veroordeeld voor slagen aan zijn (ex-)vriendin en weerspannigheid tegenover twee vrouwelijke politieagenten.

Hij kreeg twee jaar cel en 1.200 euro boete, beide met uitstel, en moet zijn slachtoffers 48.087 euro aan schadevergoedingen betalen. Nyamabo was op 14 september 2014 samen met zijn zwangere vriendin en een kameraad in café Flamoush in Antwerpen, toen daar ook nog een andere vrouw opdook. Er ontstond een ruzie en volgens de vrouw had hij haar bij de keel gegrepen en haar meermaals geschopt. Nyamabo beweerde dat het slachtoffer zijn zwangere vriendin wilde aanvallen en dat hij haar alleen maar een duw had gegeven. De vrouw liep een zware kniebreuk op en Nyamabo moet haar 44.223 euro schadevergoeding betalen.

De zanger werd daarnaast ook veroordeeld voor weerspannigheid. Twee politieagentes hadden hem in de nacht van 19 augustus 2015 terecht gewezen, omdat hij door het rood was gefietst op het kruispunt van de Plantin Moretuslei met de Van de Nestlei in Antwerpen. Hij vond dat ze zich arrogant opstelden en weigerde te stoppen of zich te identificeren. De politie reed hem uiteindelijk klem. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie en verwondde de twee agentes. Nyamabo bleef zich uitzinnig gedragen: hij beschadigde het interieur van de combi, kleedde zich uit in zijn politiecel en stampte tegen de muren. Hij moet de agentes en de stad Antwerpen 3.864 euro schadevergoeding betalen.

