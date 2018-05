Voormalig korpschef Antwerpse politie stapt in politiek

Luc Lamine stapt in de politiek. De gewezen korpschef van de Antwerpse politie komt dit najaar in zijn thuisgemeente Kapellen op voor de Open Vld.



Het was burgemeester Dirk Van Mechelen die Lamine overhaalde om de stap richting politiek te zetten. Lamine is 61 jaar oud, en intussen op pensioen bij de politie. Lamine was lange tijd korpschef van Antwerpen. Tot het uitbreken van de Visa-crisis in 2003. Toen werd hij geschorst. De zaak tegen Lamine werd later geseponeerd, waarna hij aan de slag ging bij de federale politie.

(foto © Belga)