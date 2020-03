Voormalig Proximus-medewerker wou Jan Fabre afpersen : Twee jaar cel gevorderd

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak behandeld van Luk T., een voormalige Proximus-medewerker die kunstenaar en theatermaker Jan Fabre had proberen af te persen.

Er werd twee jaar cel tegen de Schotenaar gevorderd. Jan Fabre had op 19 september 2018 klacht neergelegd. Een aantal van zijn medewerkers hadden een dag eerder een bericht via WhatsApp gekregen waarin gesteld werd dat de theatermaker tien bitcoins, met een totale waarde van 53.000 euro, moest overmaken. Als hij dat niet deed, dan zou er belastend beeld- en geluidsmateriaal bij de pers belanden. De verstuurder van het bericht beweerde een groep ex-personeelsleden van zijn theatergezelschap Troubleyn te vertegenwoordigen.

Fabre was kort daarvoor in opspraak gekomen door een open brief van (ex-)werknemers van Troubleyn die daarin beweerden grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik te hebben ervaren. Verder onderzoek op de gebruikte gsm-nummer voor het bericht leidde naar een klant van Proximus. Zij bleek met de afpersing niets te maken te hebben, maar was in juli 2018 wél naar het Proximus-center in Kapellen geweest, waar beklaagde Luk T. toen werkte. Ze wilde haar abonnement laten aanpassen en had hem haar identiteitskaart gegeven. De beklaagde had vervolgens haar gegevens gebruikt om een sim-kaart, die hij van Proximus gestolen had, te activeren. Hij had de sim-kaart in een smartphone gestoken, die hij ook van zijn werkgever gestolen had, en had zo het bericht verstuurd. Luk T. bekende de feiten. Hij verklaarde dat er een ex-medewerkster van Fabre bij hem in de winkel was gekomen en dat zij hem verteld had over seksuele intimidaties door de theatermaker. Aangezien hij zelf als kind seksueel misbruikt werd, wilde hij wraak nemen. Hij had het bericht in een opwelling gestuurd. Hij kreeg daarna spijt en had op 20 oktober 2018 een verontschuldigend bericht gestuurd, waarin hij zijn eisen naar Fabre introk.

De procureur vindt het aannemelijker dat hij zich bedacht, omdat er door Proximus een intern onderzoek was opgestart. Op zijn laptop werden bovendien opzoekingen gevonden die erop wezen dat hij mogelijk nog andere bekende slachtoffers zocht om af te persen, maar Luk T. ontkent dat. Jan Fabre en zijn gezelschap eisen een schadevergoeding van 100.000 euro. Vonnis op 30 maart.

