Voormalig Schotens burgemeester Harrie Hendrickx komt opnieuw op

Een verrassing bij de lokale verkiezingen in Schoten, want voormalig burgemeester Harrie Hendrickx zal daar opnieuw opkomen bij de verkiezingen.



Hendrickx was jarenlang burgemeester, maar moest de sjerp zes jaar geleden overdragen aan Maarten De Veuster, nota bene zijn schoonzoon. Hendrickx stopte toen met de politiek, maar zal nu toch de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen duwen. Dat kan tot een wat vreemde situatie leiden, want doordat er een familieband is, mogen ze sowieso niet samen zetelen. Als lijsttrekker van N-VA, veruit de grootste partij in Schoten, heeft burgemeester De Veuster natuurlijk wel de beste papieren.

(Foto : Jan Auman)