Voormalige Brouwerij 'De Ridder' krijgt nieuwe invulling

De gebouwen op de voormalige brouwerijsite ‘De Ridder’ in Deurne krijgen een nieuwe eigenaar. Vzw CGG Andante en De Ridders bv kochten de gebouwen van AG Vespa en zullen de site een kwalitatieve nieuwe invulling geven.

Zo zal het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante er een plek krijgen en komen er een klaslokaal, een polyvalente ruimte en fietsstalplaatsen voor de aanpalende school ’t Speelscholeke. Daarnaast wordt er ruimte voorzien voor verschillende socio-culturele en gemeenschapsfuncties en ambachten, en voor woningen.



De brouwerijsite is momenteel nog in gebruik door enkele socio-culturele verenigingen. Zij werden ruim op tijd van de verkoop ingelicht, met hen werden afspraken gemaakt omtrent het verlaten van de gebouwen. De nieuwe eigenaar zal echter met de verenigingen in gesprek treden om te bekijken of ze tot aan de start van de bouwwerken een deel van de gebouwen kunnen blijven gebruiken.

(Bron: stad Antwerpen)

(Foto: © AG Vespa - Sepp Van Dun)