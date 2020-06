Voormalige brouwerij 'De Ridder' staat te koop

De voormalige brouwerij ‘De Ridder’ aan de Hertstraat 5 in Deurne staat te koop. De gebouwen zijn in zeer slechte staat en moeten dringend onder handen genomen worden. AG Vespa zoekt daarom een kandidaat-koper die het geheel renoveert, restaureert en een nieuwe invulling geeft met respect voor het historische karakter en de erfgoedwaarde.

Brouwerij De Ridder werd gebouwd aan het einde van de 19de eeuw en ligt in het centrum van Deurne-Dorp, tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat. De oude stoombierbrouwerij vormt samen met de dorpswoningen, café ‘Den Witten Hert’ en het vroegere gemeentehuis van Deurne een mooie herinnering aan het dorpsbeeld van Deurne aan het einde van de 19e – begin 20e eeuw.

De site is erg geliefd in het district, maar heeft nood aan een grondige opknapbeurt. AG Vespa start daarom nu de zoektocht naar een kandidaat-koper die de gebouwen wil renoveren, restaureren en een nieuwe passende functie voor de buurt wil geven. Die invulling dient in nauw overleg met het district Deurne en met monumentenzorg te gebeuren.

Huidig gebruik

De brouwerijsite is momenteel nog in gebruik door verschillende socioculturele verenigingen. Zij werden ruim op tijd van de verkoop ingelicht en er werd met hen afgesproken dat zij hun lokalen tot 31 december 2020 mogen blijven gebruiken. Er werden ook voorstellen voor nieuwe locaties gedaan.

Verkoop

De brouwerijsite wordt verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Naast een financieel voorstel dient de kandidaat-koper ook een projectvoorstel in te dienen met onder meer een totaalvisie over de kwalitatieve invulling en bestemming.

Bieden kan tot vrijdag 23 oktober 2020 om 10 uur. Meer informatie is te vinden op de website van AG Vespa.

(Bron: Stad Antwerpen)

(Foto: © AG Vespa - Sepp Van Dun)