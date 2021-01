Voormalige topman Studio 100 veroordeeld tot 40 maanden cel

De voormalige topman van Studio 100, die op frauduleuze wijze bijna 5,5 miljoen euro verduisterde, is vandaag veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man krijgt ook een boete met uitstel én een beroepsverbod voor tien jaar.

De financieel directeur was een echte vertrouwenspersoon voor Gert Verhulst en Hans Bourlon. Maar hij maakte zwaar misbruik van dat vertrouwen. Hij liet facturen opstellen waaraan weinig of geen prestaties verbonden waren. En zo maakte hij het amusementsbedrijf in Schelle dus miljoenen euro's afhandig. De rechtbank verklaarde nu wel een bedrag van ruim 4 miljoen euro verbeurd en kende dat toe aan Studio 100.

(foto © Belga)