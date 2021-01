De correctionele rechtbank heeft het vonnis over het belagen van een juf van kleuterschool 'De Bijtjes' in Antwerpen-Noord uitgesteld naar 12 januari. Een Turkse vrouw had de juf ervan beschuldigd haar zoontje mishandeld te hebben. Ook al kon de juf dat onmogelijk gedaan hebben, toch bleef de beklaagde haar lastigvallen en zette ze ook andere ouders tegen haar op.