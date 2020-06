Tomorrowland heeft al een voorsmaakje gegeven van hoe het digitale festival op 25 en 26 juli er zal uitzien. Het festival in Boom is uiteraard geannuleerd. Maar liefhebbers kunnen wel online een weekend lang in een virtuele wereld hun favoriete dj's aan het werk zien. In een video licht Tomorrowland al een tipje van de sluier.