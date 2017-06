Voorstel : 50 km per uur op heel de Bisschoppenhoflaan

Op de Bisschoppenhoflaan, een drukke verkeersader in Deurne, zou je maximum 50 kilometer per uur mogen rijden. Dat vindt het Deurnese districtsbestuur.

Op het deel van aan het Sportpaleis tot de Brug van de Azijn geldt nu al een maximumsnelheid van 50 per uur, maar om de verkeersveiligheid te verhogen zou dat over de hele straat moeten, vinden ze in Deurne. Daarom roepen ze het Vlaams Gewest op om in te grijpen. Het districtsbestuur pleit er ook voor om traject-controle in te voeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het voorstel bekijken