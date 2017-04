Voorstel om registratie als orgaandonor door huisarts te laten gebeuren

Belgen zouden zich niet alleen in het gemeentehuis maar ook bij de huisarts moeten kunnen laten registreren als orgaandonor. CD&V en NV-A willen samen een wetsvoorstel indienen dat dat mogelijk maakt.



Ons land is binnen Europa al de absolute koploper. Volgens de wet is elke Belg donor, maar door je expliciet te registreren kan je vermijden dat je nabestaanden bezwaar maken bij de orgaandonatie. Een registratie bij de huisarts zou de drempel om zich op te geven als donor verder kunnen verlagen, zo vinden de indieners van het wetsvoorstel Nathalie Muylle en Valerie Van Peel. Toelichting door de n-va kamerlid in het middagnieuws.