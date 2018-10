Voorstelling 'Curiosa' in kinderdagverblijven brengt barok tot bij de allerkleinsten

Barok tot bij de allerkleinsten brengen, dat is de ambitie van Theater De Spiegel met hun muzikale theatervoorstelling ‘Curiosa’. Dit najaar speelt het gezelschap ‘Curiosa’ in verschillende kinderdagverblijven in de stad Antwerpen. Vandaag woonde schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud de voorstelling bij in kinderdagverblijf Babilou en genoot er samen met 27 baby’s en kleuters van een zintuigelijke beleving.

Dit project kadert in ‘Antwerpen Barok 2018’. Schepen voor cultuur Caroline Bastiaens duidt: “Barok gaat niet alleen over kunst en gebouwen, maar ook over de kunst van het leven. Het zit vervat in het DNA van de Antwerpenaar die gul, uitbundig en ondernemend is. We willen net dát aspect in de verf zetten en met verschillende evenementen barok nog dichter bij de Antwerpenaar brengen.”

“Met dit project willen we ook de allerkleinste Antwerpenaars laten meegenieten van barok”, vult districtsschepen voor cultuur Lieve Stallaert aan.

Curiosa is een muzikale theatervoorstelling waarin kinderen en begeleiders spelenderwijs de wondere wereld van de barok ontdekken aan de hand van een installatie van kunstkasten en barokmuziek. De voorstelling is een belevingsbad waarin het publiek rariteiten, kunstkasten, tekeningen en muziek kan aanraken, vastnemen, bekijken en beluisteren. De zintuiglijke beleving stimuleert de cognitieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Met 28 voorstellingen in 12 Antwerpse kinderdagverblijven zal Theater De Spiegel in totaal 800 baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar bereiken.

“Onze allerkleinsten leren allerlei vaardigheden in de kinderopvang. Het is belangrijk dat ze op zo veel mogelijk verschillende manieren uitgedaagd en gestimuleerd worden. Daarom willen we ze ook van jongs af aan kennis laten maken met muziek en theater. De voorstelling stimuleert de nieuwsgierigheid, verwondering en fantasie van zowel kinderen als volwassenen”, zegt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

Meer info vinden geïnteresseerden op www.despiegel.com

CURIOSA is een samenwerking tussen Theater De Spiegel en De Veerman met steun van Amuz, de Vlaamse Overheid en de stad Antwerpen: dienst cultuur en kinderopvang en district Antwerpen.

(foto © Senne Van Loock)