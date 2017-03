Voorstelling Ronde van Vlaanderen

Over exact 10 dagen wordt Antwerpen weer omgetoverd tot een echte wielerstad. Want dan, op zondag 2 april, vertrekt de Ronde van Vlaanderen voor de eerste keer hier in Antwerpen. En straks komen we alles te weten over dat vertrek, want op het stadhuis volgt er vanmiddag een grote persconferentie.



Net als 2 jaar geleden bij de Ronde van Frankrijk zullen de bussen van de ploegen op de Kaaien staan. De renners worden dan per ploeg voorgesteld op de Grote Markt. En het eigenlijke vertrek is op de Kaaien ter hoogte van het Steen. De renners verlaten dan Antwerpen via de Waaslandtunnel en Zwijndrecht. De stad zal trouwens het hele weekend koers uitademen. Want op de Groenplaats komt er een fandorp. En op zaterdag vertrekken er ook al veel wielertoeristen vanuit Antwerpen voor hun Vlaanderens Mooiste. Straks in ons avondnieuws mag u dus nog meer details verwachten over het vertrek van de Ronde.