Voorstellingen Ivo van Hove uitgesteld door Nederlandse reisbeperkingen

Na een sluiting van zeven maanden openden Cinema Rix en Barix vandaag opnieuw de deuren, en hoe. De buurtbewoners van de De Gryspeerstraat in Deurne konden op een heel kleurrijk ontvangst rekenen. Want de buurtbioscoop is in een nieuw jasje gestoken. Eerder is het interieur van het gebouw onder handen genomen, nu heeft beeldend kunstenaar Larsen Bervoets de buitengevel van een kleur of vier voorzien.